Нападающий ЦСКА Думбия пропустит полтора месяца из-за травмы

Нападающий столичного ЦСКА Сейду Думбия пропустит шесть недель из-за травмы, полученной в матче с пермским "Амкаром" 30 августа. У игрока диагностировано повреждение мышц задней поверхности бедра.

Восстановление игрока займет около шести недель, так что Думбия пропустит несколько матчей Российской футбольной премьер-лиги, в том числе игру с московским "Спартаком" 22 сентября, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Отметим, что Думбия не смог закончить матч с "Амкаром" и уже на 32-й минуте был заменен, что не помешало его команде выиграть встречу со счетом 2:1.

ЦСКА на данный момент лидирует в чемпионате России с 17 очками после 7 туров.