Движение троллейбусов в центре Москвы изменится на 27 октября

В связи с проведением шествия по Бульварному кольцу в центре Москвы 27 октября изменится маршрут движения троллейбусов.

Как сообщает Мосгортранс, с 11.00 до окончания мероприятия троллейбус № 15 будет отменен.

Маршрут троллейбуса № 3 будет проходить от улицы Милашенкова до Самотечной площади, № 31 – от конечной станции "Лужники" до площади Никитских ворот.

Кроме того, с 13 часов до окончания мероприятия отменят троллейбус № 13, а № 9 будет курсировать от гостиницы "Останкино" до Капельского переулка.

Также изменится маршрут движения автобуса № 24 - от гостиницы "ВДНХ" до Самотечной площади.