СК ждет официального подтверждения смерти Березовского

Следственный комитет России пока не получил подтверждения по факту смерти Бориса Березовского, сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Когда это произойдет, дела, возбужденные в России в отношении бизнесмена, могут быть прекращены.

"Если СК получит официальное подтверждение английской стороны о смерти Березовского, уголовные дела, по которым он проходит обвиняемым, в отношении него могут быть прекращены", - написал в Twitter Владимир Маркин.

Официальный представитель СК добавил, что прекращение дел возможно, если на это "дадут согласие его родственники".

Борис Березовский умер утром 23 марта в своем лондонском доме. О смерти 67-летнего бизнесмена сообщил его зять.

Адвокат Александр Добровинский сообщил на своей странице в Facebook, что бизнесмен покончил с собой. Однако официального подтверждения эта информация не получила