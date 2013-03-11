Артисты Большого театра не верят в виновность Павла Дмитриченко

В Большом театре отказываются верить в то, что заказчиком покушения на Сергея Филина был ведущий солист театра Павел Дмитриченко, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам сотрудников ГАБТ, главный обвиняемый мог оговорить себя. Об этом они заявили на встрече труппы со следователями. По некоторым данным, на ней присутствовали около двухсот человек.

Напомним, 7 марта Таганский суд арестовал предполагаемого организатора преступления – солиста балета Большого театра Павла Дмитриченко. Также под стражу заключили предполагаемого исполнителя Юрия Заруцкого и водителя Андрея Липатова, который подвез Заруцкого к дому балетмейстера. Все они арестованы до 18 апреля.

Им предъявлено обвинение по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы.

Нападение на Сергея Филина произошло поздно вечером 17 января – неизвестный плеснул кислотой в лицо худруку балета ГАБТ. Народный артист России был госпитализирован с ожогами третьей степени. Сейчас Филин проходит лечение в Германии.