Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября 2013, 14:55

Город

7 сентября в центре Москвы изменится движение автобуса № 6

7 сентября в связи с проведением праздника на Болотной площади с 12 часов ночи до окончания мероприятия изменится маршрут автобуса № 6, сообщили в Мосгортрансе.

Он будет следовать от Павелецкого вокзала по Фалеевскому переулку и Болотной площади вместо Болотной набережной. Кроме того, остановка "Кинотеатр "Ударник" перенесена к дому № 16/5.

Как сообщалось ранее, стоянка для туристических автобусов на Болотной площади 7 и 8 сентября будет закрыта из-за проведения здесь музыкального фестиваля Metro on Stage.

Сайты по теме


Болотная площадь наземный транспорт автобусы маршруты Болотная набережная изменения движения

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика