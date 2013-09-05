7 сентября в центре Москвы изменится движение автобуса № 6

7 сентября в связи с проведением праздника на Болотной площади с 12 часов ночи до окончания мероприятия изменится маршрут автобуса № 6, сообщили в Мосгортрансе.

Он будет следовать от Павелецкого вокзала по Фалеевскому переулку и Болотной площади вместо Болотной набережной. Кроме того, остановка "Кинотеатр "Ударник" перенесена к дому № 16/5.

Как сообщалось ранее, стоянка для туристических автобусов на Болотной площади 7 и 8 сентября будет закрыта из-за проведения здесь музыкального фестиваля Metro on Stage.