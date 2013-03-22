24 марта в Битце пройдет последняя лыжная гонка сезона

24 марта в зоне отдыха "Битца" пройдет последняя лыжная гонка текущего сезона. Соревнования посвящены году охраны окружающей среды.

В состязаниях примут участие около 500 лыжников. Гонка приурочена к закрытию лыжного сезона, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Принять участие в гонке могут все желающие - регистрация начнется в 9.00. Победителей ждут подарки и ценные призы.

Гостям мероприятия также не придется скучать: организаторы подготовили для них развлекательную программу. Для посетителей пройдут мастер-классы по росписи сумок, изготовлению поделок из бумаги, а также викторины.

Начало соревнований - в 11.00.