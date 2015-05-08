Фасад Белорусского вокзала стал экраном для лазерных проекций

Мэр Москвы
Собянин объявил о завершении обновления шести набережных Москвы-реки
13:42
В Москве стартовал осенний велофестиваль
спортгородфестивали
13:36
Хуситы заявили об атаке на Тель-Авив
политиказа рубежом
13:26
Движение перекрыто на Большом Каменном мосту и Можайском шоссе
транспортгород
13:15
Движение на Кутузовском проспекте затруднено из-за аварии
происшествияДТП
13:12
Около 10 млн человек по всей России уже проголосовали на выборах разного уровня
политика
13:00
Экс-лидер основанной Саакашвили партии обвинен в призывах к свержению власти
судыпроисшествияполитиказа рубежом
12:42
Аэропорт Геленджика временно не принимает рейсы из-за погодных условий
транспортрегионы
12:38
Правоохранители ищут сбежавшего из-под надзора под Ульяновском осужденного – СМИ
происшествиярегионы
12:23
Высота атмосферного давления в Москве повторила рекорд 2015 года
обществопогодагород
12:15
ВС РФ освободили Новониколаевку в Днепропетровской области
12:09
Жительница Белгорода получила ранения при детонации беспилотника ВСУ
Новый маршрут в Нагатинском Затоне дополнил сеть прогулочных зон района
город
11:53
Угроза цунами для берегов Камчатки снята
11:43
В Москве открыто дело о наследстве народной артистки РСФСР Валентины Талызиной
культура
11:36
Кандидат в мэры Нью-Йорка пообещал выдать ордер на арест Нетаньяху в случае победы – СМИ
11:28
В Общественном инфоцентре в Москве обсудили ход голосования за глав регионов
политикагород
11:17
Временные ограничения на передвижение сняты в городах Непала
за рубежом
11:00
ВС Польши заявили о начале операции НАТО "Восточный страж"
10:51
Мосбиржа сообщила о приостановлении торгов на фондовом рынке
экономика
10:42
Космические аппараты после пуска с Плесецка выведены на целевую орбиту
наука
10:40
Более 130 тыс атак на портал ЦИК зафиксировано со старта ЕДГ – Памфилова
10:15
ФБР проверяет наличие сообщника у подозреваемого в убийстве Кирка – СМИ
происшествияполитиказа рубежом
10:07
Второй день голосования за глав регионов в Москве начался в штатном режиме
09:57
Бойцы СВО поздравили Москву с Днем города
09:55
Моди поздравил Сушилу Карки с принятием присяги в качестве премьера Непала
08 мая 2015, 23:45
Фасад Белорусского вокзала стал огромным экраном для лазерных проекций
Фасад Белорусского вокзала сегодня стал экраном для лазерных проекций, сообщает телеканал "Москва 24".
Световой спектакль посвящен Великой Отечественной войне.
Еще одна точка фестиваля "Круг света" - Театр Российской Армии.
