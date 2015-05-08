Фасад Белорусского вокзала стал экраном для лазерных проекций

Фасад Белорусского вокзала сегодня стал экраном для лазерных проекций, сообщает телеканал "Москва 24".

Фасад Белорусского вокзала стал огромным экраном для лазерных проекций

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок