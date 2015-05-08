Форма поиска по сайту

08 мая 2015, 23:45

Город

Фасад Белорусского вокзала стал экраном для лазерных проекций

Фасад Белорусского вокзала сегодня стал экраном для лазерных проекций, сообщает телеканал "Москва 24".

Световой спектакль посвящен Великой Отечественной войне.

Еще одна точка фестиваля "Круг света" - Театр Российской Армии.

Белорусский вокзал Круг Света Театр Российской Армии

