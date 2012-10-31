Проблема с отзывом машин BMW не коснется российских автолюбителей

Компания BMW не отзывает автомобили 7 серии 2005-2008 годов выпуска у российских клиентов, передает РИА Новости.

Машины, подлежащие отзыву, не производились и официально не продавались на территории России, поэтому российским клиентам помощь концерна не потребуется.

Ранее сообщалось, что BMW отзывает более 45 тысяч автомобилей 7 серии в связи с неисправностью в работе коробки передач и проблем с электроникой.

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