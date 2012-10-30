На Большой Черкизовской автомобиль врезался в столб

BMW врезался в столб на Большой Черкизовской улице

На Большой Черкизовской улице в районе дома №1 автомобиль BMW врезался в мачту городского освещения.

По словам очевидцев, машина на большой скорости ехала в сторону центра, по непонятным причинам водитель не справился с управлением и влетел в столб. От удара автомобиль загорелся.

Приехавшим пожарным удалось спасти водителя и пассажира иномарки. При этом машина получила значительные повреждения – она была буквально разорвана на части.

Из-за аварии движение на Большой Черкизовской улице в сторону центра было ограничено, образовалась большая пробка.