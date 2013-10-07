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07 октября 2013, 15:21

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На здании "Новой газеты" открыли мемориальную доску Анне Политковской

7 октября на здании редакции "Новой газеты" открылась мемориальная доска в память о журналистке Анне Политковской, сообщает телеканал "Москва 24".

Церемония проходила в Потаповском переулке. В ней, в частности, приняли участие дети журналистки Илья и Вера Политковские, ее сестра Елена, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и врач Леонид Рошаль.

Мемориальная доска представляет собой три вырванных блокнотных листка, выполненных из литейной бронзы. В верхней части - портрет журналистки и надпись: "Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская до своей трагической гибели работала в этом здании с 1999 по 2006 год".

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Дмитрий Муратов выразил надежду, что через некоторое время на мемориальной доске появится четвертый бронзовый листок, где будет написано, что заказчик убийства найден и осужден.

Напомним, журналистка Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы 7 октября 2006 года. По версии следствия, непосредственным исполнителем убийства является Рустам Махмудов.

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