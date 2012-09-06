BitTorrent выпустила торрент-клиент для системы Android

Компания BitTorrent, создатель популярного у российских граждан торрент-клиента uTorrent, выпустила бета-версию приложения для операционной системы Android.

Программа не работает с российским RuTracker, но позволяет закачивать контент с других трекеров. Также присутствует возможность подписаться на RSS-потоки, установить лимит на скорость загрузки и отдачи. Скачивать контент можно по 3G и внутри 4G-сетей, сообщает Вести.ру.

В будущем планируется использовать мобильный uTorrent для реализации легального контента. Программа стала первым полноценным клиентом для системы Android.

Большинство торрентов представляют для скачки нелегальный контент. Недавнее исследование ученых из Бирмингемского университета показало, что за любителями загружать фильмы и музыку через BitTorrent-клиенты, скорее всего, следят организации по защите авторского права и фирмы, работающие в области компьютерной безопасности.

Но, несмотря на легкость в определении IP-адреса, юристы считают, что вряд ли сетевые адреса смогут быть доказательством в суде, так как они указывают на соединение, а не на определенного человека.