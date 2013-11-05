Сотовые компании предупреждают об атаках на смартфоны на базе Android

Сотовые компании предупреждают об участившихся вирусных атаках на смартфоны, работающих на базе Android. Из-за вирусов средства могут уходить со счетов абонентов на номера мошенников.

Операторы рекомендуют установить антивирусное программное обеспечение на смартфон, чтобы повысить безопасность телефонного счета.

Согласно информации компании "Билайн", вирусы появляются на устройствах при установке приложений из неофициальных источников. Оператор также не рекомендует переходить по ссылкам, полученным по sms или электронной почте от неизвестных отправителей.