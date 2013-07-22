В Можайском районе Подмосковья "заморозили" продажу земель

В Можайском районе Подмосковья до 8 сентября 2013 года будет заморожена продажа земель. Об этом сообщил врио губернатора Московской области Андрей Воробьев.

"Мы договорились с врио главы района Вадимом Скворцовым до выборов ни одной сотки не переводить", - заявил Воробьев местным жителям, которые жалуются на то, что почти вся земля в районе продана и им негде открывать свой бизнес.

По словам Воробьева, земля не будет продаваться ни под дачные участки, ни под другие нужды, передает РИА Новости.