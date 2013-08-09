09 августа 2013, 14:10Культура
В парке "Фили" пройдет квест "Алиса в стране чудес"
Фото: disney.ru
11 августа в парке "Фили" пройдет квест "Алиса в стране Чудес". Все желающие смогут почувствовать себя персонажем знакомой с детства сказки Льюиса Кэррола.
На территории парка участников будут ждать добрая Белая королева и злая Красная королева, безумный Шляпник, улыбчивый Чеширский кот, суетливый Маровский заяц, ученая Гусеница и, конечно же, сама Алиса.
Белый Кролик будет встречать гостей возле главного входа, объяснит цель задания и покажет путь.
Участникам необходимо разбиться на команды по 10 человек. Выиграет та из них, которая быстрее разгадает загадку. Победители получат призы от организаторов.
Начало квеста – в 19:00.
