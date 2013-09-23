Оnline-регистрация "Аэрофлот" будет недоступна до утра 24 сентября

В ночь с 23 по 24 сентября в авиакомпании "Аэрофлот" будут недоступны услуги самостоятельной регистрации: online-регистрация, киоски самостоятельной регистрации, мобильная регистрация, а также подобная услуга через Skype.

Ограничения связаны с модернизацией программного обеспечения систем регистрации авиакомпании. В период с 00.00 23 сентября по 7.00 24-го по московскому времени оформление пассажиров на рейс будет производиться только в аэропортах.