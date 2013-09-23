Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября 2013, 13:13

Транспорт

Оnline-регистрация "Аэрофлот" будет недоступна до утра 24 сентября

Оnline-регистрация "Аэрофлот" будет недоступна до утра 24 сентября

В ночь с 23 по 24 сентября в авиакомпании "Аэрофлот" будут недоступны услуги самостоятельной регистрации: online-регистрация, киоски самостоятельной регистрации, мобильная регистрация, а также подобная услуга через Skype.

Ограничения связаны с модернизацией программного обеспечения систем регистрации авиакомпании. В период с 00.00 23 сентября по 7.00 24-го по московскому времени оформление пассажиров на рейс будет производиться только в аэропортах.

Сайты по теме


Аэрофлот регистрация авиа и аэропорты

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика