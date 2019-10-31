31 октября 2019, 10:24Город
Около 60 остановок наземного транспорта рядом со станциями МЦД получат новые названия
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
С 1 ноября в Москве переименуют 57 остановок наземного транспорта, расположенных рядом с будущими станциями МЦД, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Планируется поменять названия остановочных пунктов автобусов, трамваев, электробусов и троллейбусов, с которых есть пересадки на будущие станции МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский".
В названия остановок включат аббревиатуру "МЦД". Например, автобусная остановка Станция Бескудниково получит название Станция МЦД Бескудниково. А у остановки электробусов Платформа Ржевская будет обозначение – Станция МЦД Рижская.
Названия заменят на маршрутных указателях в транспорте и в остановочных павильонах.
Через остановки рядом со станциями первых двух диаметров проходит свыше 180 маршрутов Мосгортранса. Ежедневно ими пользуются более 1,1 миллиона пассажиров.
Запуск первых двух диаметров – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" запланирован на конец 2019 года. С 27 станций можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.
Тарифы на МЦД уже утверждены: будет действовать несколько тарифных зон.
На 27 платформах диаметров будут построены переходы на станции метро, МЦК и железной дороги. Ожидается, что общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и области.