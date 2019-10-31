Около 60 остановок наземного транспорта рядом со станциями МЦД получат новые названия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С 1 ноября в Москве переименуют 57 остановок наземного транспорта, расположенных рядом с будущими станциями МЦД, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Планируется поменять названия остановочных пунктов автобусов, трамваев, электробусов и троллейбусов, с которых есть пересадки на будущие станции МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский".

В названия остановок включат аббревиатуру "МЦД". Например, автобусная остановка Станция Бескудниково получит название Станция МЦД Бескудниково. А у остановки электробусов Платформа Ржевская будет обозначение – Станция МЦД Рижская.

Названия заменят на маршрутных указателях в транспорте и в остановочных павильонах.

Через остановки рядом со станциями первых двух диаметров проходит свыше 180 маршрутов Мосгортранса. Ежедневно ими пользуются более 1,1 миллиона пассажиров.

Запуск первых двух диаметров – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" запланирован на конец 2019 года. С 27 станций можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.

Тарифы на МЦД уже утверждены: будет действовать несколько тарифных зон.

На 27 платформах диаметров будут построены переходы на станции метро, МЦК и железной дороги. Ожидается, что общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и области.