30 апреля, 16:29

Транспорт

Автобусы МЦ, МЦ-1 и МЦ-2 не будут работать 1, 2 и 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Автобусы маршрутов МЦ, МЦ1 и МЦ2, курсирующие до Многофункционального миграционного центра в Сахарове, не будут работать 1, 2 и 9 мая. Об этом пассажиров предупредил столичный департамент транспорта.

Корректировки в графике объяснили тем, что организация не будет принимать посетителей в праздничные даты.

Кроме того, изменения ожидаются 4 и 9 мая в центре Москвы. В эти даты на ряде улиц и набережных временно перекроют движение автотранспорта.

В частности, 4-го числа с 16:30 нельзя будет проезжать на улицах Садовнической, Балчуг, Болотной, Солянке, Ильинке, Варварке, в 1-м и 2-м Раушских, Ветошном и Фалеевском переулках, а также в других местах.

9-го числа запрет на движение транспорта начнет действовать с 05:00. Проехать нельзя будет по Чугунному и Большому Кремлевскому мостам, Новой, Старой и Болотной площадям и ряде других улиц.

транспортгород

