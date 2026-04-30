30 апреля, 09:42

Роспотребнадзор: шашлык нужно жарить примерно 15–20 минут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жарить шашлык нужно около 15–20 минут, а хранить готовое блюдо в холодильнике – не более 36 часов, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Роспотребнадзор.

При покупке мяса эксперты рекомендуют внимательно изучить состав и дату фасовки, избегать готовых маринадов с резким запахом и подозрительным внешним видом.

Чтобы определить готовность блюда, нужно сделать аккуратные надрезы и проткнуть их зубочисткой или ножом: если из мяса выделяется прозрачный сок – шашлык готов, если розоватый – требуется еще время.

В Роспотребнадзоре также призвали соблюдать правила личной гигиены, тщательно мыть овощи и зелень, а остатки шашлыка после пикника нарезать на небольшие кусочки, упаковать в герметичную тару и убрать в холодильник.

Ранее нутрициолог Ольга Ромашина рассказала, что порция шашлыка для взрослого и относительно здорового человека не должна превышать 200–300 граммов – это около пяти средних кусков мяса. Она отметила, что такое количество белка и жиров организм сможет переработать без лишней нагрузки для почек и пищеварительной системы.

