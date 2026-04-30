30 апреля, 04:43

ТАСС: бывшего замдиректора "Калашникова" Белякова обвинили в хищении 213 млн рублей

Фото: depositphotos/spaxiax

Столичные правоохранители предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему заместителю директора концерна "Калашников" по закупкам и логистике Сергею Белякову. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Правоохранители заявили, что хищение было совершено при поставках разгрузочных жилетов из КНР в рамках выполнения государственного оборонного заказа. Сумма ущерба, причиненного концерну, превысила 213 миллионов рублей.

На данный момент по уголовному делу уже допрошены ключевые свидетели, следствие ожидает результатов назначенных экспертиз.

При этом сам Беляков с предъявленным обвинением не согласен. Свою вину он не признает и настаивает на том, что сделка с китайской стороной была экономически обоснованной.

В феврале 2026 года прошло задержание экс-директора по закупкам и логистике концерна Ксении Гращенковой. Позже правоохранители завели уголовные дела против бывших сотрудников "Калашникова". Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, а также в коммерческом подкупе при выполнении гособоронзаказов.

