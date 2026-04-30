30 апреля, 02:29

Политика

Песков заявил, что конкретные сроки перемирия ко Дню Победы будут объявлены

Фото: ТАСС/Александр Казаков

Конкретные сроки перемирия в зоне СВО по случаю Дня Победы будут объявлены. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Они будут объявлены", – заявил он.

Ранее Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на период проведения мероприятий, посвященных Дню Победы. По словам помощника президента Юрия Ушакова, Трамп активно продержал эту инициативу.

Лидеры двух стран обсудили этот вопрос во время телефонного разговора, который продлился более 1,5 часа. Ушаков подчеркнул, что переговоры были деловыми и откровенными.

Также по просьбе американского коллеги российский лидер рассказал ему о ситуации в зоне СВО. Он подчеркнул, что подразделения ВС РФ сохраняют стратегическую инициативу и выдавливают противника с занимаемых рубежей.

властьполитика

