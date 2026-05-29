29 мая, 10:30

Происшествия

В Австрии вынесли приговор мужчине, планировавшему теракт на концерте Тейлор Свифт

Фото: AP Photo/Matthias Schrader

Суд в Австрии приговорил к 15 годам лишения свободы мужчину, который планировал устроить теракт на концерте американской певицы Тейлор Свифт в Вене. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Internazionale.

В августе 2024 года в Вене отменили сразу три концерта Свифт из-за информации о возможных терактах. В результате был задержан 19-летний молодой человек.

Расследование показало, что через интернет он принес присягу на верность лидеру "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России). Позже это подтвердил глава службы общественной безопасности Австрии.

В итоге мужчина, которому уже исполнился 21 год, признал свою вину и подтвердил, что действительно планировал нападение.

Ранее во Франции задержали нелегального мигранта из Туниса, которого заподозрили в подготовке теракта в Лувре. Кроме того, он упоминал о намерении напасть на еврейскую общину XVI округа Парижа. После этого он хотел отправиться в Мозамбик или Сирию, чтобы стать частью террористической организации.

судыпроисшествияза рубежом

