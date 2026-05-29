Поезда МЦД-2 следуют с увеличенным интервалом

Поезда МЦД-2 (D2) следуют с увеличенным интервалом из-за инцидента с вагоном на месте ремонта автомобильного моста, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что в 07:53 на перегоне Тушино – Красный Балтиец Рижского направления один из вагонов электропоезда по касательной задела автовышка, ее элемент попал в габарит пути. При этом в ходе случившегося никто не пострадал, подвижной состав был осмотрен, а в 08:13 продолжил движение. Причины инцидента устанавливаются.

В МЖД добавили, что принимают все необходимые меры, чтобы стабилизировать интервал движения поездов.

Ранее сообщалось, что с 29 по 31 мая график движения некоторых пригородных электричек Рижского, Курского и Казанского направлений изменится. Корректировки вызваны проведением работ по замене стрелочных переводов на станциях Тушино, Подмосковная и Люберцы-1, а также ремонтом пути на перегонах Тушино – Подмосковная и Стенькино-1 – Денежниково.

