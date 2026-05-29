ФССП начала принудительное взыскание с Euroclear Bank более 25,4 млрд руб

Российские судебные приставы начали принудительное взыскание с Euroclear Bank более 25 миллиардов рублей на основании 47 исполнительных производств. Об этом говорится в материалах ФССП, которые приводит РИА Новости.

Дела на общую сумму 25,415 миллиарда рублей "иных взысканий имущественного характера" были открыты в отношении финорганизации с октября 2024 года. Основанием стали исполнительные листы и судебные приказы, выданные арбитражными судами Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.

Вместе с тем с мая того же года банк не оплатил исполнительский сбор в размере почти 14,5 миллиона рублей. Кроме того, с декабря 2023-го было возбуждено еще 35 исполнительных производств против Euroclear Bank, их сумма не разглашается.

В документах также указано, что процедуру наложения ареста на активы финорганизации судебные приставы начали в октябре 2024 года на основании решения суда в Санкт-Петербурге.

В мае текущего года стало известно, что Арбитражный суд Москвы взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank по иску Центробанка. Иск был удовлетворен в полном объеме, кроме того, ответчика обязали выплатить суммы в семи разных валютах.

В ответ на это Euroclear заявил, что активы Центробанка РФ останутся замороженными в Euroclear Bank. Представители депозитария заявили, что подобные иски не признаются правом Евросоюза, а сам Euroclear не признает юрисдикцию данного суда.