29 апреля, 20:27

Путин сообщил Трампу о готовности к перемирию в зоне СВО на период Дня Победы

Владимир Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о готовности объявить перемирие в зоне СВО на период проведения мероприятий, посвященных Дню Победы. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Трамп активно продержал эту инициативу, отметив, что праздник знаменует нашу общую победу над нацизмом во Второй мировой войне", – сказал он, обратив внимание и на положительную реакцию американского лидера на прошедшее пасхальное перемирие.

Лидеры двух государств обсудили этот вопрос в ходе телефонного разговора, который продлился более 1,5 часа. Беседа, как указал Ушаков, была деловой и откровенной.

Главы государств высказали схожие оценки поведения киевского режима и украинского лидера Владимира Зеленского, который планирует продолжать конфликт, слушаясь своих европейских кураторов. Ушаков подчеркнул, что для разрешения украинского конфликта Зеленскому необходимо принять уже известные ему предложения российской стороны.

При этом Трамп верит, что заключение сделки состоится в ближайшее время. Путин, в свою очередь, обратил внимание на откровенно террористическую деятельность Киева, который атакует российские гражданские объекты.

Также по просьбе американского коллеги президент России рассказал об обстановке в зоне СВО. Глава государства отметил, что российские войска удерживают стратегическую инициативу и теснят позиции врага. Он еще раз подчеркнул, что все цели спецоперации будут достигнуты.

"Конечно, мы предпочли бы, чтобы это стало результатом переговорного процесса", – отметил Ушаков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял о готовности Путина встретиться с Зеленским, однако уточнял, что эти переговоры должны быть результативными и проходить на этапе финализации соглашений.

При этом, по словам российского лидера, победа России в украинском конфликте уже очевидна для всех, в связи с чем Киев начал размышлять над тем, как "оформлять" эту ситуацию.

Сюжеты: Спецоперация на Украине , Переговоры по Украине
