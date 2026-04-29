29 апреля, 15:21

В Москве мужчину задержали за ложное сообщение о теракте в метро

Фото: depositphotos/alexraths

В Москве задержали мужчину, который сообщил о якобы готовящемся теракте на станции "Римская" Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщило главное управление МВД РФ по Москве.

Проведенная проверка угрозу не подтвердила. Сотрудники Патрульно-постовой службы полиции УВД на Московском метрополитене установили личность подозреваемого и задержали его на станции "Борисово". Им оказался 55-летний житель Краснодарского края.

Возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Мужчине назначили меру пресечения в виде запрета определенных действий, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что подросток грозился взорвать школу в Кировской области, если его не назначат администратором телеграм-канала. Сообщение с ультиматумом получила 12-летняя учащаяся, которая и вела аккаунт в мессенджере. Тогда она рассказала о случившемся директору учебного заведения, а тот обратился в полицию.

Теракт против руководителей Роскомнадзора предотвратила ФСБ

