Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 14:01

Транспорт

Конкурс костюмов пройдет в рамках Весеннего велофестиваля

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Традиционный конкурс костюмов пройдет в рамках Весеннего велофестиваля. Об этом сообщает Дептранс Москвы в мессенджере MAX.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, мероприятие состоится 24 мая и станет первым в этом году.

"По традиции организуем конкурс костюмов. Приглашаем присоединиться всех желающих", – добавил Ликсутов.

Темой этого года стало "Единство народов России". Участникам предстоит придумать костюм для себя, а также украсить велосипед. Далее нужно сделать фото в образе и опубликовать его с хештегом #Велоперсонаж2026 до 12 мая включительно.

Отмечается, что самые креативные авторы получат шанс выиграть велосипед и другие ценные подарки от партнеров велофестиваля.

Ранее в столице открылась регистрация на Весенний велофестиваль. Маршрут протянется от проспекта Академика Сахарова и пройдет по Садовому кольцу.

При регистрации необходимо выбрать время старта заезда: 13:00, 14:00 или 15:00. После участникам выдадут номер, который можно распечатать и прикрепить к костюму или велосипеду. Москвичам рекомендовали использовать велошлем, перчатки, защиту для локтей и коленей для безопасности.

Москвич показал, как тренируется на велосипеде в столичном парке "Яуза"

Читайте также


транспортфестивалигород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика