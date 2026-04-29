29 апреля, 12:59

Транспорт

В Москве начали тестировать дублирующую подсветку на асфальте у светофоров

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) начал тестирование новой дублирующей подсветки, которая размещается на тротуаре перед пешеходными переходами. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Тест организован по 10 адресам, на половине из них будут установлены светодиодные блоки, встроенные в тротуар, а на другой – световые проекторы. Дептранс пояснил, что благодаря этому пешеходы смогут заранее увидеть переход и оценить дорожную ситуацию.

Ожидается, что такая подсветка поможет снизить риск выхода на проезжую часть из-за невнимательности, уменьшить число нарушений и увеличить считывание сигналов светофора. При этом подсветка работает в любую погоду.

"Подсветка, которая дублирует сигналы светофора, помогает заранее привлечь внимание к переходу и снизить риск опасных ситуаций. По итогам эксперимента мы примем решение о дальнейшем развитии проекта", – добавил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Ранее в Москве начали работать новые участки системы "зеленой волны", обеспечивающей приоритетный проезд городского транспорта. Система позволяет общественному транспорту проезжать перекрестки без остановок, сокращая время в пути и делая движение более стабильным. Настройкой светофоров занимался ЦОДД.

