29 апреля, 07:57

"Мосбилет" приглашает на спектакли в Московский детский театр эстрады

Фото: Детский театр эстрады

Столичный департамент культуры и Московский детский театр эстрады подготовили масштабную программу на май и июнь. Актеры и режиссеры представят оригинальные музыкальные и драматические спектакли, основанные на классических произведениях мировой литературы. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Откроет череду показов премьера "Маугли" (3 мая). Знакомая с детства история о человеческом детеныше, выросшем в волчьей стае, зазвучит по-новому. Коварные и опасные джунгли оживут благодаря музыке Валентина Овсянникова, где лирические мелодии неожиданно переплетутся с динамичными ритмами рэпа и хип-хопа.

Спектакль "Синяя птица" пройдет 10 мая и 6 июня. Постановка по мотивам пьесы Мориса Метерлинка расскажет историю о поисках неуловимого счастья, а раскрыть многогранный сюжет помогут яркие музыкальные номера.

Поклонников восточных мотивов приглашают окунуться в чарующую атмосферу сказаний "Тысячи и одной ночи". Спектакль об Аладдине (16 мая и 20 июня) удивит зрителей не только знакомой историей о бедном юноше и всемогущем Джинне, но и неповторимым сочетанием щедрости, мудрости и искрометного юмора.

Для тех, кто хочет научиться верить в себя, театр подготовил семейный спектакль "Волшебник Изумрудного города" (17 мая, 7 и 27 июня). Вместе с девочкой Элли и ее верным песиком Тотошкой гости перенесутся в Волшебную страну, чтобы обрести новых друзей и понять, что настоящая сила всегда скрыта внутри нас.

В конце мая эстафету примет "Конек-горбунок" (30 мая и 21 июня). Постановка по произведению Петра Ершова позволит побывать на шумной ярмарке, в царском тереме и даже на морском дне. Знакомый сюжет раскроется с новой стороны благодаря музыкальным номерам, в которых народные мотивы встречаются с современным звучанием.

Спектакль "Вождь краснокожих" (31 мая, 14 и 28 июня) по мотивам рассказа О. Генри превратится в яркую музыкальную историю о двух горе-авантюристах с Дикого Запада.

В постановке "Витя Малеев в школе и дома" (23 мая) по пьесе Николая Носова зрители узнают, удастся ли верным друзьям с честью выйти из самых запутанных и забавных школьных ситуаций.

Кроме того, 24 мая зрителей ждет необычный эксперимент – "Денискины рассказы". В этом спектакле на сцену выйдут только юные артисты театра.

Приобрести билеты на все представления (возрастное ограничение 6+) можно в сервисе "Мосбилет".

Также "Мосбилет" приглашает в уникальный музей пластических фигур в "Зарядье". Это первый в России выставочный проект, в котором известные личности отечественной истории и современности будут представлены в виде сверхреалистичных фигур.

