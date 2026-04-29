Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 07:13

Общество

В Москве возможен еще один суточный рекорд высоты снега

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

В Москве не исключен еще один суточный рекорд высоты снежного покрова 29 апреля. Об этом в своем телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, центр ненастного циклона ушел на северо-восток, к границе Архангельской области и Коми. Осадки в Московском регионе продолжат ослабевать, снег все чаще будет будет перемешиваться с дождем, ветер стихнет, постепенно вырастет температура, а вечером в облаках появятся прояснения.

"Но еще один рекорд сегодня (29 апреля 2026 года. – Прим. ред.) не исключен – высота таящего снежного покрова к 09:00 может оказаться выше 4 сантиметров, а именно столько составляет суточный рекорд высоты снежного покрова для 29 апреля и держится он уже 95 лет", – отметил Леус.

Всего с начала апреля в столице выпало более 227% месячной нормы осадков. Суммарное количество осадков на местной метеостанции на ВДНХ составило 84 миллиметра. В связи с этим месяц может войти в тройку самых влажных.

Мокрый снег будет идти в столице до 30 апреля

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика