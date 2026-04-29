Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 03:41

Политика

В России предложили объединить майские праздники

Фото: depositphotos/tonodiaz

Майские праздники необходимо объединить и сделать непрерывными с 1 по 9 мая за счет январских выходных. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его мнению, весенний период гораздо больше подходит для сезонной активности и планирования семейного отпуска. Он отметил, что многие россияне и так искусственно продлевают майские праздники с помощью отгулов и отпусков.

Для реализации инициативы Гриб предлагает не увеличивать общее количество нерабочих дней в году, а перераспределить их. В частности, он считает целесообразным позаимствовать три-четыре дня из январских праздников и перенести их на начало мая, завершая новогодний отдых к 7 января.

Такой подход, подчеркнул член ОП, позволит сделать систему праздничных дней более удобной для граждан.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обратилась к крупнейшим торговым сетям и отраслевым объединениям с просьбой не повышать цены на мясную продукцию в майские праздники. В службе напомнили о регулярном мониторинге цен на продукты питания, в том числе на мясные изделия.

Читайте также


политикаобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика