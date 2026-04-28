28 апреля, 16:53

Движение поездов МТППК изменится в майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

График движения поездов Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) изменится в майские праздники. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

В частности, 30 апреля, 4, 8 и 12 мая пригородные поезда будут курсировать, придерживаясь расписания рабочих дней. А 1–3 и 9–11 мая составы начнут отправляться по графику выходных.

Таким образом, билет туда и обратно, купленный 30 апреля, будет действителен до 4 мая включительно. Это касается и проездного документа, приобретенного 8 мая. Обратно по нему можно проехать до 12 мая включительно.

В пресс-службе добавили, что абонементом "Рабочего дня" можно будет воспользоваться 30 апреля, 4, 8 и 12 мая и в последующие будние дни. Абонемент "Выходного дня" действителен с 30 апреля по 4 мая, а также 8–12 мая и далее в выходные и праздничные дни.

Изменится в праздничные дни и график социальных учреждений в Москве. В частности, центры госуслуг продолжат работать по обычному расписанию, кроме 1 и 9 мая.

В то же время взрослые и детские поликлиники будут принимать пациентов в сокращенном режиме, но с присутствием дежурных врачей. Школы и колледжи закроются 1 и 11 мая. График работы центров допобразования указан на сайтах соответствующих организаций.

Собянин: парковки на улицах Москвы будут бесплатными 1, 2, 9 и 11 мая

