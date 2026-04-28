28 апреля, 15:49

Aftenposten: убивший 77 человек Андерс Брейвик сменил имя

Фото: ТАСС/POOL/EPA/Ole Berg-Rusten

Норвежский террорист Андерс Брейвик, убивший 77 человек, сменил имя. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Aftenposten.

Теперь преступник носит имя Ян Йохансен. Оно распространено в Норвегии – его носят около 600 человек. Изменение официально зарегистрировано в Национальном реестре.

Отмечается, что в прошлом году Брейвик использовал другой псевдоним – Far Skaldigrimmr Rauskjoldr av Northriki.

В 2011 году Брейвик убил восемь человек в центральном Осло и 69 человек – в летнем молодежном лагере норвежской Рабочей партии на острове Утейа. В августе 2012-го суд приговорил его к 21 году тюремного заключения, признав виновным.

По словам Брейвика, он "пытался привлечь внимание правительства и общества к проблеме исламизации Европы, засилья в стране мигрантов и вырождения норвежской нации".

В 2018 году норвежский террорист впервые сообщил, что раскаивается за совершенное им массовое убийство. Письмо он направил в администрацию тюрьмы.

