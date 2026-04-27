27 апреля, 23:35

Происшествия

Силы ПВО ликвидировали 30 БПЛА над регионами РФ за 12 часов

Фото: министерство обороны РФ

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 30 украинских БПЛА над регионами России и Черным морем за 12 часов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 10:00 до 22:00 по московскому времени в понедельник, 27 апреля. Дроны были ликвидированы над территориями Белгородской и Курской областей, а также над Крымом и акваторией Черного моря.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский БПЛА атаковал мужчину, который ехал на самокате в селе Новая Таволжанка. В результате атаки мужчина погиб на месте.

Еще один человек пострадал при атаке дрона на легковой автомобиль в хуторе Красиво. Врачи оказывают ему всю необходимую медпомощь.

