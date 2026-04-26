Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 15:32

Мэр Москвы

Собянин: москвичи завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Школьники из Москвы завоевали медали на Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Соревнования проходили в Узбекистане в период с 20 по 26 апреля. В них участвовали ребята из 12 стран. Россию представили четыре человека, трое из них – учащиеся столичной школы Центра педагогического мастерства. Команду подготовили руководитель национальной сборной Галина Белякова, тренеры Евгений Шилов и Дмитрий Федоров.

По итогам олимпиады Владислав Владыко, Роман Ермак и Степан Юнусов выиграли золотые медали. При этом Владыко стал абсолютным победителем, получив лучшие баллы за теорию и практику, отметил мэр.

"Отличный результат! Гордимся нашими ребятами", – указал он.

По словам градоначальника, участники состязаний показали знания теории и навыки лабораторной работы. В частности, они искали ответы на вопросы по анатомии растении, зоологии беспозвоночных и позвоночных, клеточной биологии и гистологии, физиологии человека, микробиологии.

Как подчеркнул Собянин, столичные школьники регулярно достигают высоких результатов на интеллектуальных соревнованиях. Например, в 2024 году на этой же олимпиаде они завоевали 3 золотых медали и 1 серебряную. В 2025-м они получили золото, серебро и бронзу на Международной биологической олимпиаде в Филиппинах.

Ранее столичные школьники победили на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии. В ней приняли участие ребята более чем из 30 государств. Россию представили 15 детей, в том числе 7 москвичей. Всего у российской команды 7 золотых и 8 серебряных медалей.

Собянин сообщил о победе москвичей на первенстве мира по быстрым шахматам

Читайте также


мэр Москвыобразованиегород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика