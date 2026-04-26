Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 апреля, 14:50

Общество

Депутат ГД Попов передал активистам технику для создания средств защиты бойцам СВО

Фото: /Ольга Нуромская

Депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Евгений Попов передал волонтерам столичного района Кунцево оборудование, используемое для изготовления защитных изделий бойцам СВО.

"Каждая вещь, которую изготавливают в тылу, нужна солдатам. Я сам не раз доставлял гуманитарную помощь в зону СВО и знаю, как такие защитные средства помогают бойцам", – сказал парламентарий.

Он выразил уверенность, что новая техника на производстве активистов ускорит производство противотепловизорных накидок, плащей и сетей, а также принесет пользу на передовой.

Оборудование получили волонтеры филиала "Молодогвардеец" добровольческой организации "Золотые руки Ангела". Активисты создают средства защиты для участников спецоперации и маскировочные сети, а также собирают гуманитарные грузы.

Благодаря новой технике в швейном цехе увеличится выпуск новой разработки – противотепловизорных маскировочных средств. По словам Попова, отправка первой партии в зону СВО запланирована на май.

Поддержка бойцов спецоперации в Москве выстроена системно, и важную роль в этой работе играют некоммерческие организации (НКО). В настоящее время в столице более 60 НКО оказывают помощь участникам СВО и их родным.

Кроме того, значительный вклад вносят волонтерские объединения на местах. Например, в 2025 году организации Западного административного округа отправили военным и жителям исторических регионов РФ около 300 тонн гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что активисты юго-запада Москвы отправили бойцам СВО и жителям приграничных территорий 16 гуманитарных конвоев с начала года. Посылки собирали исходя из пожеланий военных и соцучреждений. Поучаствовать в благотворительных акциях могли все желающие.

Депутат ГД Петр Толстой принял участие в гуманитарной акции совместно с активистами ЮВАО

Читайте также


обществогород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика