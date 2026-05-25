Посвященные покорителям космоса памятники и монументы подготовили к лету в столице

В Москве подготовили к лету памятники и монументы, посвященные покорителям космоса, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

В частности, в ходе работ были промыты памятник ученому Константину Циолковскому, скульптурные композиции на аллее Космонавтов, монумент "Покорителям космоса" у станции метро "ВДНХ", а также памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте.

Отмечается, что памятник Константину Циолковскому, который является основоположником современной космонавтики, и скульптурные композиции, посвященные Юрию Гагарину, Алексею Леонову, Валентине Терешковой и другим покорителям космоса, расположены у подножия монумента "Покорителям космоса" на аллее Космонавтов.

Аллея была открыта 4 октября 1967 года в честь десятилетия запуска первого искусственного спутника Земли. Ее спроектировали архитекторы Михаил Барщ и Александр Колчин. Согласно их замыслу, вдоль пешеходной части должны были расположиться скульптурные композиции, посвященные первопроходцам космонавтики.

По данным комплекса, все монументы требуют особого ухода. Сначала памятники и бюсты промыли водой, затем нанесли моющее средство с нейтральным составом, после чего тщательно очистили элементы мягкими щетками и смыли пену с помощью аппаратов высокого давления.

Что касается монумента "Покорителям космоса" высотой 107 метров, он обшит титановыми панелями, а общий вес конструкции составляет 250 тонн. Его промыли деминерализованной водой под давлением с использованием установки для высотной мойки и 20-метровой карбоновой штанги.

Уточняется, что монумент был открыт 4 ноября 1964 года, в седьмую годовщину запуска первого искусственного спутника Земли, при участии Сергея Королева и космонавтов первого отряда. В 2023 году его отреставрировали – тогда особое внимание уделили горельефам с изображением покорителей космоса, надписям на стилобате и декоративным вентиляционным решеткам.

Для промывки памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте применили автовышку и моющую установку высокого давления. Изначально проверили, не появились ли на памятнике дефекты или другие повреждения, затем промыли его водой, после чего нанесли специальный вспененный раствор, который через 10 минут смыли под сильным напором воды. В ходе работ использовалось нейтральное моющее средство.

Комплекс подчеркивает, что промывка монумента была проведена в соответствии с методикой, утвержденной столичным департаментом культурного наследия.

Сам памятник был установлен в Москве 4 июля 1980 года. Его высота составляет 42,5 метра, а общий вес вместе с разместившейся у ног героя копией спускаемого аппарата космического корабля "Восток" – 12 тонн. Фигура космонавта состоит из 239 титановых блоков – этот материал применяется в строительстве космических кораблей и самолетов.

Реставрация данного монумента была выполнена в 2024 году. Памятник очистили от грязи и коррозии, промыли все титановые пластины. Работы велись и снаружи, и внутри – в пространстве диаметром один метр. В порядок привели и стилобат, и макет спускаемого аппарата космического корабля "Восток".

