ВСУ атаковали железнодорожные пути в Льговском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В результате удара произошло возгорание вагона с топливом. По предварительной информации, в ходе инцидента погибших и пострадавших нет. Хинштейн добавил, что в целях безопасности из близлежащего населенного пункта местные власти временно отселяют 76 человек.

"Они будут размещены у родных и близких. При необходимости обеспечим жильем. Ситуацию держу на контроле", – подчеркнул губернатор.

В Московской железной дороге (МЖД) уточнили, что ЧП с вагоном не повлияло на движение поездов, так как инцидент случился на путях сторонней организации.

"Угрозы объектам ОАО "РЖД " нет", – сказано в сообщении, размещенном в телеграм-канале МЖД.

Ранее сообщалось, что в результате атаки украинских БПЛА по Новороссийску пострадал мирный житель. Его уже доставили в больницу.

Кроме того, возгорание произошло на территории нефтебазы в Новороссийске: загорелись несколько технических и административных зданий. Фрагменты БПЛА также упали на территории топливного терминала. На месте уже работают спецслужбы.

