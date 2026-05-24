24 мая, 15:43 (обновлено 24.05.2026 19:39)

Происшествия

Шесть человек пострадали в ДТП с пассажирской "Газелью" в Дагестане

Фото: МАХ/"Главное управление МЧС России по Республике Дагестан"

Шесть человек, в том числе один ребенок, получили травмы в результате ДТП с участием пассажирской "Газели" и "Камаза" в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Инцидент произошел днем 24 мая на 880-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в населенном пункте Кульбез Кизилюртовского района. По данным ведомства, всех пострадавших доставили в больницу. Всего в "Газели" ехало 10 человек, в том числе двое детей.

На месте происшествия задействованы спасатели. В свою очередь, в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что в связи с ДТП организована проверка, в рамках которой будет дана оценка соблюдению требований закона об организации пассажирских перевозок.

На место происшествия выдвинулись сотрудники Кизилюртовской межрайонной прокуратуры для координации действий полицейских и экстренных служб.

Спустя время число пострадавших выросло до 7 человек. В пресс-службе МВД республики уточнили, что за рулем "Газели" был 54-летний житель Чечни, который не справился с управлением и столкнулся с ехавшим в попутном направлении "Камазом".

Ранее автомобиль выехал на тротуар рядом с остановкой в Москве. Инцидент произошел в районе дома № 18 на Окской улице. Там столкнулись два автомобиля, после чего один из них выехал на тротуар.

В результате получили травмы два человека. По предварительным данным, одна пострадавшая является пассажиром автомобиля, а вторая – пешеходом.

Автомобиль врезался в мачту освещения в Молжаниновском районе

