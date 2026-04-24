24 апреля, 13:11

Мэр Москвы

Собянин сообщил о сдаче нового дома по реновации в Алексеевском районе

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Еще один жилой комплекс в рамках программы реновации ввели в эксплуатацию в Алексеевском районе Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра, переезжать жителям 6 старых домов, подлежащих расселению, далеко не нужно, поскольку до новых квартир, расположенных на Ярославской улице, всего 8–10 минут пешком.

Более того, новостройка имеет еще одно преимущество – она находится между двумя крупнейшими рекреационными зонами столицы: ВДНХ и парком "Сокольники". Вместе с тем в пешей доступности находятся станции метро "ВДНХ" и "Алексеевская", сквер на Звездном бульваре, школы, детские сады, больницы, магазины и спортзалы.

Всего же в Алексеевском районе реновация затрагивает 17 домов, и около 2,8 тысячи человек получат новые квартиры, уточнил градоначальник.

"За последние годы мы много сделали по развитию северо-востока столицы", – напомнил глава города.

Например, здесь появились новые объекты социальной инфраструктуры, такие как спорткомплекс "Стальной", пешеходный мост через Яузу, Центр московского долголетия, обновленные поликлиники, библиотеки и детская школа искусств.

Также были благоустроены 73 двора, сквер в Рижском проезде и несколько улиц, а вдоль трамвайной линии на улице Бориса Галушкина и в Ростокинском проезде установили приподнятые посадочные платформы.

Причем на этом развитие района не остановится, обратил внимание Собянин. В частности, в настоящее время ведутся работы по созданию крупного транспортного узла "Рижская", который объединит 2 линии метро, 3 центральных диаметра и высокоскоростную магистраль Москва – Санкт-Петербург. В итоге пересадка между различными видами транспорта займет всего несколько минут.

Также идет строительство новой дороги, которая свяжет 1-ю Мытищинскую улицу и Рижский проезд.

Ранее еще одна новостройка по реновации появилась в столичном районе Царицыно. Жилой комплекс общей площадью порядка 12 тысяч квадратных метров стал уже 15-м в этом районе. Всего в доме 140 квартир, 3 из которых адаптировали специально для маломобильных граждан. Общая жилая площадь составила 8,4 тысячи "квадратов".

