23 мая, 12:27 (обновлено 23.05.2026 13:23)

14 российских туристов госпитализированы после ДТП в Анталье

Фото: 123RF.com/bllkcbs

Экскурсионный автобус, в котором находились 14 российских туристов, попал в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом РИА Новости рассказали в генконсульстве РФ в Анталье.

Инцидент произошел утром 23 мая в районе населенного пункта Бельдиби. В результате в больницы были доставлены 14 россиян, из них двух гражданам РФ, которые получили травмы средней степени тяжести, сделают операции. Остальные туристы вернутся в ближайшее время в отели.

В настоящее время генконсульство находится на связи с сотрудниками страховой компании, врачами и полицейскими. Дипломаты заявили, что держат ситуацию на контроле.

В диппредставительстве напомнили, что туристы могут круглосуточно обращаться по телефону экстренной связи +90 (501) 811 49 45 в случае возникновения вопросов. В свою очередь, в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили агентству, что все россияне, получившие травмы из-за ДТП, были застрахованы.

Ранее пассажирский автобус въехал в ресторан в Вашингтоне в США. Инцидент произошел после столкновения с автомобилем. В момент случившегося ресторан был пустой. Несмотря на это, пострадали три человека.

В ДТП с автобусом в Турции погибли 8 человек

