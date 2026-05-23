23 мая, 02:15

Пожар вспыхнул на нефтебазе в Новороссийске после падения обломков БПЛА

Возгорание произошло на территории нефтебазы в Новороссийске в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Загорелись несколько технических и административных зданий. Кроме того, фрагменты БПЛА упали на территории топливного терминала. На месте уже работают спецслужбы.

В самом городе пострадал мирный житель, который в момент падения обломков еще одного дрона находился на улице. Его госпитализировали в ближайшую больницу.

Помимо этого, в Анапе обломки БПЛА упали на территории частного дома в хуторе Веселая Гора и повредили хозяйственные постройки. Никто не пострадал, на месте находятся оперативные службы.

Ранее девять округов Херсонской области оказались полностью обесточены после атаки украинских беспилотников. Энергетики и аварийные службы сразу же приступили к восстановлению электроснабжения.

В Брянской области мирный житель погиб в результате удара ВСУ по движущемуся автомобилю в Стародубском округе. Местные власти пообещали оказать семье погибшего всю необходимую помощь.

