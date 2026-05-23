Один человек погиб при атаке ВСУ по автомобилю в Брянской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мирный житель погиб в результате удара ВСУ по движущемуся автомобилю в Стародубском округе Брянской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

"Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана. Оперативные и экстренные службы работают на месте", – добавил Ковальчук.

Ранее три человека погибли при атаке БПЛА на маневровый тепловоз на станции Унеча в Брянской области. В РЖД пообещали оказать семьям погибших необходимую поддержку.

Еще три мирных жителя получили травмы в результате атак украинских беспилотников по Шебекинскому округу Белгородской области. К примеру, в Шебекино дрон ударил по движущемуся автомобилю, в результате чего пострадали двое молодых людей.