Москвичам напомнили о перекрытии Садового кольца 24 мая

Садовое кольцо 24 мая будет закрыто для движения транспорта в обоих направлениях во время проведения велогонки "Садовое кольцо" и Московского весеннего велофестиваля. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

Проехать по Садовому кольцу нельзя будет с 07:00 до 18:30. Ограничения будут действовать с 00:01 до 19:30 на участке проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, а также на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы. Подъезд к Ярославскому, Казанскому и Ленинградскому вокзалам будет недоступен со стороны улицы Маши Порываевой.

С 00:01 до 13:30 закроют движение по проспекту Академика Сахарова на участке от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара, а с 10:00 до 19:30 – на улице Большая Спасская от Скорняжного переулка до Садовой-Спасской улицы.



При этом окажется временно закрыта одна полоса движения на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара 23 мая с 10:00 до 23:59 и с 13:30 24 мая до 05:00 25 мая. Аналогичные ограничения введут 23 мая с 15:00 до 23:59 и 24 мая с 19:30 до 23:00 на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой и на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.

Кроме того, 23 мая с 00:01 до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участках вышеуказанных ограничений. Также будут закрыты подъезды к ряду городских объектов, включая:



ТРК "Атриум";

ТРЦ "Павелецкая Плаза";

ТЦ "Смоленский Пассаж";

Парк Горького;

Парк искусств "Музеон";

Московский академический театр сатиры;

Театр кукол им. Образцова;

Театр им. Моссовета;

Концертный зал им. П. И. Чайковского;

Московский международный Дом Музыки;

Курский вокзал;

Павелецкий вокзал;

НИИ скорой помощи им. Склифосовского;

Филатовскую детскую больницу;

Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

Граждан призвали быть внимательными и строить маршрут заранее с учетом временных ограничений.

Ранее стало известно, что из-за полумарафона "ЗаБег.РФ" в Москве изменятся маршруты общественного транспорта. Временные ограничения будут действовать с 04:40 23 мая до завершения полумарафона. В этот период автобус м9 будет работать сразу на двух маршрутах: от Рижского вокзала до станции метро "Лубянка", а также от станции "Серпуховская" до улицы Тюфелева Роща.

