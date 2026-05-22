22 мая, 13:09

Диетолог Пристанский: на ЕГЭ лучше брать драже и ягоды

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

На ЕГЭ лучше всего взять на перекус разнообразные драже и ягоды малины или голубики, рассказал "Радио 1" диетолог, нутрициолог Роман Пристанский.

Он объяснил, что жевательные конфеты позволят организму быстрее получить быстрые углеводы в виде сахара, благодаря чему "мозг будет питаться". По словам Пристанского, малина и голубика являются "природным суперфудом", при этом они не пахнут, их легко есть и они никому не помешают.

Однако самый важный совет касается жидкости, подчеркнул эксперт. Он посоветовал брать воду или чай с небольшим содержанием сахара и минералами.

"Но не безнатриевая вода! Если пить ее, будете бегать в туалет. Гидратация должна быть нормальной, но без лишних походов", – подчеркнул Пристанский.

Кроме того, он посоветовал не брать на экзамен газированную воду, так как она может испортить листы или помешать соседу шумом.

Ранее в Рособрнадзоре напомнили, что сдающие ЕГЭ могут взять с собой на экзамен шоколад, банан, питьевой йогурт и бутилированную негазированную воду. Вскрытие упаковки и само употребление пищи не должны отвлекать других участников экзамена. Кроме того, упаковка не должна содержать подсказок по выполнению работы.

обществоедаобразование

