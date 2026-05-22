Синоптик Шувалов: русская зима в ближайшие годы "съежится"

22 мая, 11:09
Продолжительность характерной для центрального региона России русской зимы уменьшится в ближайшие годы. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с ТАСС.
"Бесснежные зимы не станут нормой. Традиционная русская зима просто "съежится", станет меньше по продолжительности, но она останется", – сказал он, комментируя тему изменения климата.
По его словам, россияне смогут увидеть изменения уже в перспективе пяти лет. Шувалов добавил, что при этом морозы и обильные снегопады, скорее всего, никуда не денутся.
Тем временем в Москве 22 мая ожидаются дождь, гроза и град. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. По данным синоптиков, погода испортится примерно в обед. Ливень будет идти, скорее всего, до конца суток.
Жителям столицы рекомендовали быть аккуратными на улицах. Им посоветовали не парковать машины рядом с деревьями и не укрываться под ними.
