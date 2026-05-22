Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 11:09

Общество
Главная / Новости /

Синоптик Шувалов: русская зима в ближайшие годы "съежится"

Синоптик предупредил о сокращении периода русской зимы

Фото: Москва 24

Продолжительность характерной для центрального региона России русской зимы уменьшится в ближайшие годы. Об этом заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с ТАСС.

"Бесснежные зимы не станут нормой. Традиционная русская зима просто "съежится", станет меньше по продолжительности, но она останется", – сказал он, комментируя тему изменения климата.

По его словам, россияне смогут увидеть изменения уже в перспективе пяти лет. Шувалов добавил, что при этом морозы и обильные снегопады, скорее всего, никуда не денутся.

Тем временем в Москве 22 мая ожидаются дождь, гроза и град. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду. По данным синоптиков, погода испортится примерно в обед. Ливень будет идти, скорее всего, до конца суток.

Жителям столицы рекомендовали быть аккуратными на улицах. Им посоветовали не парковать машины рядом с деревьями и не укрываться под ними.

"Утро": в Москве 22 мая воздух прогреется до 29 градусов

Читайте также


обществопогода

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика