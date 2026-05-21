Временные ограничения сняты в аэропорту Домодедово

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Домодедово, сообщила пресс-служба Росавиации.

Отмечается, что они вводились для обеспечения безопасности полетов.

Авивагань начала принимать и отправлять рейсы со согласованию с соответствующими органами вечером 21 мая. Причиной стало введение временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

Позднее Сергей Собянин заявил об уничтожении двух БПЛА, которые летели в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы.