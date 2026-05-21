Юрист Шакурова: проверка телефона партнера может грозить уголовной статьей

Проверка телефона партнера является противоправным деянием и может привести к уголовной ответственности, сообщает Life.ru со ссылкой на юриста по семейному праву Татьяну Шакурову.

По словам эксперта, если в сфере бизнеса и работы с персональными данными есть четкие нормы законодательства, в частности, Федеральный закон № 152-ФЗ "О персональных данных", то в романтических отношениях правил, регулирующих доступ к переписке, фактически не существует. В подобных ситуациях решением становятся личные договоренности.

Как подчеркивает юрист, модели поведения у разных пар могут существенно различаться: одни партнеры выбирают открытость и допускают взаимный доступ к телефонам и переписке, а другие, напротив, считают цифровое пространство частью личной жизни и не приемлют вмешательства.

В таких ситуациях и возникает правовая коллизия. Однако, несмотря на ревность, подозрение или недоверие, несанкционированный доступ к личной переписке потенциально может нарушать закон, отмечает специалист.

Тайна переписки, учитывая электронные сообщения, гарантируется статьей 23 Конституции РФ, а статья 138 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за ее нарушение. При этом для привлечения человека к ответственности потребуются доказательства. К примеру, скриншоты, свидетельские показания или результаты цифровой экспертизы. Кроме того, необходимо установить последствия нарушения, а именно копирование данных, их хранение или распространение без согласия владельца.

При этом, указывает Шакурова, особенно серьезным нарушением является распространение чужой переписки или личной информации. В отдельных случаях такие действия могут квалифицироваться по статье 138 УК РФ, санкции которой предусматривают штраф, обязательные работы или лишение свободы при наличии отягчающих обстоятельств.

На этом фоне юрист призывает даже в эмоционально сложных ситуациях помнить о праве человека на неприкосновенность частной жизни.

