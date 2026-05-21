Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 15:15

Общество
Главная / Новости /

Юрист Шакурова: проверка телефона партнера может грозить уголовной статьей

Юрист объяснила, чем грозит проверка телефона партнера

Фото: 123RF.com/gorynvd

Проверка телефона партнера является противоправным деянием и может привести к уголовной ответственности, сообщает Life.ru со ссылкой на юриста по семейному праву Татьяну Шакурову.

По словам эксперта, если в сфере бизнеса и работы с персональными данными есть четкие нормы законодательства, в частности, Федеральный закон № 152-ФЗ "О персональных данных", то в романтических отношениях правил, регулирующих доступ к переписке, фактически не существует. В подобных ситуациях решением становятся личные договоренности.

Как подчеркивает юрист, модели поведения у разных пар могут существенно различаться: одни партнеры выбирают открытость и допускают взаимный доступ к телефонам и переписке, а другие, напротив, считают цифровое пространство частью личной жизни и не приемлют вмешательства.

В таких ситуациях и возникает правовая коллизия. Однако, несмотря на ревность, подозрение или недоверие, несанкционированный доступ к личной переписке потенциально может нарушать закон, отмечает специалист.

Тайна переписки, учитывая электронные сообщения, гарантируется статьей 23 Конституции РФ, а статья 138 Уголовного кодекса предусматривает ответственность за ее нарушение. При этом для привлечения человека к ответственности потребуются доказательства. К примеру, скриншоты, свидетельские показания или результаты цифровой экспертизы. Кроме того, необходимо установить последствия нарушения, а именно копирование данных, их хранение или распространение без согласия владельца.

При этом, указывает Шакурова, особенно серьезным нарушением является распространение чужой переписки или личной информации. В отдельных случаях такие действия могут квалифицироваться по статье 138 УК РФ, санкции которой предусматривают штраф, обязательные работы или лишение свободы при наличии отягчающих обстоятельств.

На этом фоне юрист призывает даже в эмоционально сложных ситуациях помнить о праве человека на неприкосновенность частной жизни.

Ранее психолог Станислав Самбурский заявил, что сохранить счастливые семейные отношения помогут активное конструктивное реагирование и стоп-слово для скандалов. Он отметил, что конфликты – это нормально, главное, чтобы не было манипуляций.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика