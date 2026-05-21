21 мая, 14:35

"Велобайк" подготовил спецтариф для участников Весеннего велофестиваля

Участники Весеннего велофестиваля смогут воспользоваться специальным тарифом сервиса городского проката "Велобайк". Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

"Для вас будут работать тариф "Велофестиваль", веломастерская "Велобайк" – там можно будет бесплатно проверить свой транспорт перед стартом", – рассказали в ведомстве.

Арендовать велосипеды для мероприятия можно будет на входе в стартовый городок. Их количество ограничено, поэтому горожанам рекомендовали приезжать заранее или брать средства индивидуальной мобильности на ближайших парковках. После заезда велосипед можно оставить на финише или в другом месте, указанном в мобильном приложении.

Весенний велофестиваль пройдет в Москве 24 мая. Маршрут протянется от проспекта Академика Сахарова и пройдет до Садовому кольцу. Дептранс рекомендовал участникам для безопасности использовать велошлем, перчатки, защиту для локтей и коленей.

