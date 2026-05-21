Новости

21 мая, 14:25

Транспорт

Незначительно изменились участки перекрытий 24 мая в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Незначительно изменились участки перекрытий, планируемых 24 мая в Москве из-за проведения велофестиваля и велогонки, предупредил Дептранс.

"Будьте внимательны. Стройте маршрут заранее с учетом временных ограничений", – призвали в ведомстве.

Фото: МАХ/"Дептранс. Оперативно"

В частности, в период с 00:01 до 19:30 движение будет закрыто на проспекте Академика Сахарова – от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, а также на улице Маши Порываевой – от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы. С того же времени и до 13:00 перекроют участок проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара.

Кроме того, ограничения будут действовать с 07:00 до 18:30 на всем протяжении Садового кольца в обоих направлениях и с 10:00 до 19:30 на улице Большой Спасской – от Скорняжного переулка до Садовой-Спасской улицы. Дополнительно с 00:01 23 мая до окончания мероприятия будет запрещена парковка на участках ограничений.

Также будет временно закрыта одна полоса движения на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара – ограничения введут с 10:00 до 23:59 23 мая и с 13:30 24 мая до 05:00 25 мая.

При этом 23 мая с 15:00 до 23:59 и 24 мая с 19:30 до 23:00 закроют полосу на проспекте Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до улицы Маши Порываевой, а также на улице Маши Порываевой от проспекта Академика Сахарова до Каланчевской улицы.

Вместе с тем 24 мая движение транспорта будет временно ограничено на некоторых улицах Зеленограда из-за 29-го Зеленоградского полумарафона. В частности, в период с 09:00 до 11:00 водители не смогут воспользоваться Савелкинским проездом на участке от Сосновой аллеи до Центрального проспекта.

При этом в период с 09:00 до 12:00 общественный транспорт сможет проезжать по Сосновой аллее на участке от Савелкинского проезда до Озерной аллеи, а также по Озерной аллее на участке от Каштановой аллеи до Сосновой аллеи.

транспортгород

