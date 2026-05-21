Выставка авторских кукол впервые пройдет в атриуме ЦДМ в Москве

Фото: пресс-служба центрального детского магазина

Фестиваль "Арт-куклы" впервые пройдет в Центральном детском магазине (ЦДМ) на Лубянке с 22 мая по 15 июля. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Для гостей подготовили более 100 праздничных мероприятий, в том числе концерты, театральные постановки и творческие мастер-классы.

Торжественное открытие фестиваля состоится 22 мая. На сцене атриума пройдет большой детский концерт Muzparty школы вокала Анастасии Васкауцан.

Главной площадкой фестиваля станет атриум. Именно здесь состоится выставка авторских кукол, объединившая 56 экспонатов. Представленные куклы создали художники из разных городов России.

В мае гостей фестиваля ждут театральные, вокальные и цирковые премьеры в главном атриуме. Например, 23 мая можно будет увидеть сказку "Загадка Востока", а 24 мая – концерт детских коллективов "Я пою". Также 25 мая начнется цирковая программа "Иллюзии", в ее рамках будет представлено несколько шоу.

В атриуме по выходным также пройдут анимационные программы. Артисты в ярких костюмах кукол будут играть с детьми 23, 24, 30 и 31 мая.

Фестивальная программа для взрослых будет организована в новом фудхолле "НеДетский". По пятницам, субботам и воскресеньям гостей ждут выступления кавер-групп, диджей-сеты, мастер-классы и квизы.

Главными экспонатами выставки "Куклы" станут уникальные экземпляры из фондов музея Государственного академического центрального театра кукол имени С. В. Образцова. Это Винни Сандерс по прозвищу Пух, Пятачок и Кролик из кукольного мюзикла Екатерины Образцовой "Винни по прозвищу Пух".

Также в одной из витрин представят точные реплики кукол из первой редакции спектакля "Необыкновенный концерт" (1946) – исполнительница танго и конферансье Эдуард Апломбов, которого озвучивал Зиновий Гердт. Театральная экспозиция посвящена 125-летию со дня рождения театрального деятеля, заслуженного артиста РСФСР Сергея Образцова.

Коллекционные экспонаты галереи созданы в единственном экземпляре из экологичных материалов. Особое место среди кукол ручной работы занимают героини сказок "Царевна Лебедь", "Аленький цветочек" и "Красная царевна". В экспозиции также представлены сказочные анималистичные работы. Одной из самых ярких коллекций является серия из пяти уникальных фарфоровых кукол "Птицы символов".

Главным экспонатом галереи Happiness является работа "Дом семьи медведей". Каждая деталь создана вручную с использованием редких и высококачественных натуральных материалов. Фигуры медведей, например, изготовлены из шерсти овец породы корридель и бергшаф.

Посетить выставку в рамках фестиваля "Арт-куклы" можно ежедневно по графику работы ЦДМ. Выставка кукол и фестиваль открывают серию праздничных мероприятий в честь дня рождения ЦДМ 6 июня.

Ранее стало известно, что на Северном речном вокзале вновь открылся бесплатный кинотеатр. Он будет работать до конца сентября. С четверга по воскресенье можно будет посмотреть отечественные и зарубежные фильмы. Зал рассчитан на около 120 человек, для посещения сеанса необходима предварительная регистрация.